Названы профессии, рискующие стать ненужными после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования определили профессии, которые окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.

Так, в зону риска попадут турагенты и экскурсоводы, которые уже сейчас страдают сильнее всего, передает RT.

Такая же ситуация ожидается и в сфере фитнес-индустрии. После окончания режима самоизоляции многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объеме.

Кроме того, под ударом могут оказаться аналитики, юридические консультанты, менеджеры, фармацевты, риелторы, переводчики, учителя и репетиторы. Это обусловлено тем, что в условиях пандемии многие действия стали делаться за счет автоматизации и цифровизации.

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.