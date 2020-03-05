Силуанов рассказал об исчезающих в России профессиях

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бухгалтеры и охранники для России являются «отмирающими» профессиями в связи с развитием новых технологий.

«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия – страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, – мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», – передает его слова ТАСС.

Он добавил также, что в стране увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Причем это даже более актуально для западных стран.

«Когда мы применяем новые технологии, современные машины или искусственный интеллект, многие говорят, что это ставит под угрозу целый ряд профессий, что справедливо. На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», – добавил Силуанов.

В 2017 году журнал Forbes назвал самые неперспективные профессии XXI века, основываясь на прогнозах министерства труда США. Тогда к числу «вымирающих» профессий отнесли работников печатных и радиоСМИ, государственных служащих.