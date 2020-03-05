Эксперт не согласился с прогнозом исчезновения профессий бухгалтеров и охранников

Такие профессии как бухгалтер и охранник не исчезнут, а всего лишь трансформируются в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член корреспондент РАН Ростислав Капелюшников.

Министр финансов Антон Силуанов считает, что такие профессии как бухгалтер и охранник в скором времени потеряют свою актуальность в России. Он связывает это с быстрым развитием технологий, которые позволят существенно сократить штаб сотрудников данных отраслей.

«Такого рода прогнозы на Западе дают уже лет 20. Но несмотря на это, численность людей, принадлежащих к данным профессиям не только не уменьшается, а даже возрастает», – говорит Капелюшников. Эксперт объясняет, что технологический прогресс по большей части ведет не к вытеснению профессий, а к изменению содержания уже существующих.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал новые профессии будущего и связал их с внедрением искусственного интеллекта.