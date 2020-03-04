Греф назвал профессии будущего

Новые профессии могут появиться с внедрением искусственного интеллекта, прежние могут стать невостребованными, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное – политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина», – цитирует Грефа ТАСС.

По его мнению, искусственный интеллект является ключевой долгосрочной технологией, которая «будет драйвером всех остальных технологий».

«Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он не занимался. Простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий», – отметил Греф.

Глава Сбербанка перечислил профессии, которые будут востребованы после развития искусственного интеллекта: инженер-биомедик, нейроинформатик и проектировщик нейроинтерфейсов.

В феврале сообщалось, что компания Google отучила искусственный интеллект различать мужчин и женщин.