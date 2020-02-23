Google отучила искусственный интеллект различать мужчин и женщин

Инструмент Google AI, способный распознавать и маркировать изображения, больше не будет прикреплять к фото людей гендерные теги «женщина» или «мужчина».

Google Cloud Vision API – это сервис для разработчиков, с помощью которого можно прикреплять ярлыки к фотографиям, идентифицируя содержимое. Программа может различать лица, ориентиры, логотипы брендов.

В электронном письме для разработчиков компания Google пояснила, что больше не будет использовать «гендерные метки» для своих тегов изображений. Теперь любые изображения людей будут помечаться метками «человек», сообщает Business Insider.

Такое решение связано с тем, что не всегда возможно определить чей-либо пол только по внешнему виду. Также компания сослалась на свои этические правила в отношении ИИ, заявив, что гендерные фотографии могут усугубить несправедливую предвзятость.

Ранее ученые создали алгоритм, основанный на искусственном интеллекте, который может распознать по фотографии мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.