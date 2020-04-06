Трамп пригрозил введением пошлин на импортную нефть

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России предсказали два сценария на фоне «идеального шторма» в мировой экономике

Мир на пороге нового экономического кризисаФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису. Еще три месяца назад вероятность такого развития событий была маловероятна. Однако «идеальный шторм» в виде коронавируса и обвала нефтяных цен не оставил выбора никому. К чему в таких условиях готовиться России?  Подробности...
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В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации

Разнообразие России так же важно, как и ее единствоФото: Станислав Красильников/ТАСС
Решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории уже пытаются трактовать как удар по единству страны. На самом деле, сила федерации в том, чтобы сочетать единство и вертикаль власти с учетом региональной специфики. А в борьбе с коронавирусом именно региональный уровень становится ключевым. Подробности...
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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Коронавирус меняет преступность

Коронавирус поставил полицию в новое положениеФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Преступность из-за коронавируса переживает тяжелые времена – основной лейтмотив публикаций зарубежных изданий в разделе криминальной хроники. Западные СМИ дружно пишут о радикальном ослаблении криминала из-за эпидемии. Однако если изучить проблему внимательнее, окажется, что картина далеко не настолько радужная, если не сказать ровно наоборот. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время настоящей музыки закончилось

Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
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Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам на фиг родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
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              Трамп пригрозил введением пошлин на импортную нефть

              6 апреля 2020, 03:34

              Текст: Антон Никитин

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              Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется, заявил президент США Дональд Трамп.

              По словам Трампа, вводить импортные пошлины на нефть США позволяет превращение страны в нетто-экспортера черного золота, передает ТАСС.

              «Потому что мы теперь независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], у нас есть собственная нефть. И если бы [я] ввел пошлины, то мы бы, по сути, говорили: «Мы не хотим [закупать] иностранную нефть, никакую иностранную нефть, мы просто будем использовать свою. И это помогло бы спасти [оказавшуюся в чрезвычайно сложном положении американскую нефтедобывающую] индустрию», – считает глава Белого дома.

              «Я применю пошлины [на импортируемую нефть], если придется. Не думаю, что мне придется, так как Россия не получает пользу от этой [ситуации]. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу», – добавил глава администрации США.

              «Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», – сказал американский лидер, комментируя положение на глобальном топливном рынке, а также шаги России и Саудовской Аравии, касающиеся добычи нефти.

              Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом. При этом президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. После этого эксперты спрогнозировали новый обвал цен на нефть по причине неготовности американских нефтяников снижать уровень добычи.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предложении, которое Россия сделала США по нефти.


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