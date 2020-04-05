Роспотребнадзор опроверг взрывной рост заражений коронавирусом в России

Эпидемию коронавируса в России пока удается сдерживать от взрывного роста, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, каждый заболевший коронавирусом заражает еще троих, «эту цепочку должна прервать самоизоляция», передает «Интерфакс».

«Эта веерная цепочка должна быть остановлена. Сделать это можно, только если «разобщить» людей. Если не давать ситуации развиваться, вирус «теряет над нами свою силу и власть и перестает захватывать новые территории», – подчеркнула она.

По ее словам, в России идет «война» за здоровье и «война» с вирусным агентом. «Сегодня все делают всё так, как надо. И если ничто нам не помешает, я уверена, что этот период будет недолгим» – цитирует РИА «Новости» Попову.

Также глава Роспотребнадзора пояснила разницу между коронавирусом и сезонным гриппом.

«Во-первых, вирус достаточно заразный, а, во-вторых, вирус малоизученный. А когда наступает период гриппа, а мы прививаясь в течение последних трех лет, прививая 50% популяции России, мы не имеем значимых потерь и значимых цифр заболеваемости среди населения. Это надо отметить», – добавила она.

Ранее сообщалось, что больше половины среди новых заболевших в Москве оказались моложе 45 лет.

Напомним, в России число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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