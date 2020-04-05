У главы скорой помощи Москвы заподозрили коронавирус

Заражение новой коронавирусной инфекцией заподозрили у главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова, сообщают СМИ.

Он самоизолировался в своем кабинете, пишет РЕН-ТВ.

Плавунова решили проверить на коронавирус после того, его у первого зама Дмитрия Гаврилова и зама по медицинской части Георгия Введенского заподозрили наличие COVID-19.

Проверяют также других сотрудников руководства столичной скорой.

Напомним, ранее заразился коронавирусом главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, чувствует себя приемлемо.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.