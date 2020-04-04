Саудовская Аравия отказалась признать попытку покончить со сланцевиками

Саудовская Аравия не пытается покончить с производителями сланцевой нефти, заявил глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Он опроверг сообщение о том, что «одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти», передает РИА «Новости».

МИД заявил, что соответствующее заявление, «приписываемое одним из СМИ» главе российского государства Владимиру Путину, «не соответствует действительности».

Принц заявил, что Саудовская Аравия считает сланцевую нефть «важным источником энергии». Подчеркивается, что Саудовская Аравия добивалась «большего сокращения нефтедобычи и достижения рыночного баланса». Эр-Рияд заявил, что это «отвечает интересам производителей сланцевой нефти вопреки заявлению, сделанному Россией, и ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на добычу сланцевой нефти».

Эр-Рияд надеется, что Москва примет «правильные решения». Саудовская Аравия хочет «добиться справедливого соглашения, которое восстановило бы желаемый баланс на нефтяных рынках, а также, чтобы энергетические рынки больше не подвергались опасности».

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз заявил SPA, что его страна «все еще открывает свои объятия тем, кто хочет найти решения для рынков нефти». Также он заявил о «признательности за желание президента США Дональда Трампа установить баланс на рынках».

Принц отверг версию, согласно которой Саудовская Аравия отказалась продлить соглашение о сокращении нефтедобычи ОПЕК+. Он заявил, что «инициатива королевства и еще 22 стран не была принята российской стороной, что привело к разногласиям».

Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия является основным инвестором в энергетический сектор США.

Саудовский эксперт и советник по международной экономике и нефтяному рынку доктор наук Мухаммед ас-Саббан заявил, что «Саудовская Аравия готова сократить добычу при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией тоже ее снизят и будут этого придерживаться». Эр-Рияд готов на значительные сокращения нефтедобычи, если к этому присоединятся Россия и США, сказал он.