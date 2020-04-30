Скворцова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Россия в последние недели уже практически находилась на плато по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», – приводит слова Скворцовой ТАСС.

При этом глава ФМБА отметила, что исходя из опыта других стран после выхода плато могут происходить колебания в числе заразившихся.

Скворцова также напомнила, что во время майских праздников необходимо минимизировать социальные контакты. «Если есть дачи, можно выезжать и на дачи, – добавила она. – Но на дачах ... люди должны оставаться [в контакте только ] со своими домашними».

В четверг в ВОЗ заявили о «периоде стабилизации» с коронавирусом в России. По оценкам ВОЗ, ситуация с коронавирусом в России, и в Москве в частности, «выравнивается, но это еще не плато в любом случае».

За сутки в России зарегистрированы 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего выявлено 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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