В ВОЗ заявили о «периоде стабилизации» с коронавирусом в России

По оценкам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России наблюдается выравнивание ситуации с коронавирусом и определенная стабилизация, но это еще не выход на плато, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Шхагошев заявил по итогам прошедшей в формате видеоконференции встречи с представителем ВОЗ Мелитой Вуйнович, что, по ее мнению, ситуация с коронавирусом в России, и в Москве в частности, «выравнивается, но это еще не плато в любом случае», передает «Интерфакс».

Парламентарий отметил, что глава российского представительства ВОЗ была «осторожна и смело (о выходе на плато) не говорила».

«Вуйнович отметила: синусоида выравнивается и, учитывая разницу в заболеваемости по дням, отсутствие скачков, а также то, что прирост (новых случаев коронавируса) идет не в 20-25%, а на 5%, это уже определенное выравнивание, мы входим в период стабилизации», – добавил он.

Шхагошев отметил, что «к 1 мая выхода на плато точно не будет, надо подождать». По его словам, Вуйнович сочла «очень правильными, адекватными» меры, которые Россия принимает для борьбы с коронавирусом. Она также заявила, что «выход из самоизоляции должен быть постепенным».

Напомним, за сутки в России зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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