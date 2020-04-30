Певица Лолита развелась с пятым мужем

Адвокат Сергей Жорин поздравил певицу Лолиту Милявскую с завершившимся разводом с теннисистом Дмитрием Ивановым.

«Поздравляю Лолиту с расторжением брака. Красивая, успешная, молодая Лолита снова свободна. Ну почти. Когда я Звонил @lolitamilyavskaya и сообщил, что суд расторг брак – я услышал в трубке, что кажется кто-то открыл шампанское. Давайте все вместе поздравим Лолиту!», – написал Жорин в Instagram.

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года. Адвокат исполнительницы заявил, что будет просить признать брак фиктивным.

13 марта Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым из-за карантина ее адвоката на 27 марта в 12.00 из-за карантина ее адвоката.