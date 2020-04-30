Олеся Рябцева: Венедиктов не раскаялся и не понял свою вину

«Венедиктов мог бы поступить по примеру Кевина Спейси, также обвиненного в домогательствах. Но он не понял свою вину и не изменится», – заявила газете ВЗГЛЯД экс-помощница главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова Олеся Рябцева. Так она прокомментировала его извинения перед Анной Ведутой, ранее обвинившей его в домогательствах.

«Извинение, после которого следует «но», нельзя считать извинением. Более того, Венедиктов не раскаялся, не понял свою вину и не сказал, что будет вести себя иначе. Он сказал то, что от него хотели услышать, но это торгашество. Он сделал одолжение, потому что так принято, так нужно было сделать», – рассказала блогер, бывший помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Олеся Рябцева.

Напомним, в среду бывшая пресс-секретарь блогера Алексея Навального Анна Ведута обвинила Алексея Венедиктова в домогательствах. По словам Ведуты, в 2012 году Венедиктов после совместного ужина предложил отвезти ее домой, а в машине трогал ее за колени, поднимаясь выше.

В ответ на это Венедиктов заявил, что домогательств с его стороны к Анне Ведуте не было, однако извинился, если его действия создали для нее дискомфорт. «Я имею другой взгляд на эти события, я даже не помню, что они произошли. Я вам могу сказать честно – я мог бы сказать: «Этого не было», – но я этого не помню, но что вот так оно было – этого точно быть не могло. Но при этом, если у Анны – уже 8 лет это ее скребет – если она чувствует себя некомфортно, из-за того, как ей представлялось это, я перед ней извиняюсь», – написал он в блоге на «Эхе Москвы».

Венедиктов мог бы поступить по примеру американского актера Кевина Спейси, также обвиненного в домогательствах, считает Рябцева. «Спейси попросил прощения и отметил, что не подумал, что его действия могли принести какие-то неудобства пострадавшим, и он постарается больше себя так не вести. В этом есть раскаяние, а слова главреда «Эха Москвы» – это газлайтинг. Это не извинения», – подчеркнула блогер.

«Уже несколько сотрудниц «Эха Москвы» написали у себя в Facebook, что испытывали что-то подобное, но они не готовы выдвигать обвинения. А те, кто могли об этом много рассказать, к счастью или сожалению, молчат», – добавила собеседница.

Она также уверена, что ее бывший руководитель не изменится. «Венедиктов – человек старой закалки. Большинство людей старой формации не понимают, как нужно себя вести в новых реалиях. Поэтому Венедиктов каким был, таким и останется», – констатировала блогер.

«Самое печальное, что рядом с ним много людей, которые это поощряют. Я думаю, вокруг него сейчас сидят девочки, с которыми он будет бухать, а они его успокаивают: «ой не переживайте, мы так не думаем, так думают остальные». Он не изменится, изменится только следующее поколение», – резюмировала Рябцева.

Ранее Олеся Рябцева в комментарии газете ВЗГЛЯД, заявила, что не раз делала замечания Венедиктову, в том числе по поводу Ведуты. По ее словам, она уверена, что «рассказ о приставаниях – правда».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему домогательства Венедиктова открывают «новую эру» для российских либералов.