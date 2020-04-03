США задумались о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе

Администрации США предложили остановить добычу нефти на платформах в Мексиканском заливе из-за коронавируса, сообщают СМИ.

У нескольких рабочих на нефтедобывающих платформах в Мексиканском заливе выявлен коронавирус. Было выдвинуто предложение остановить добычу нефти, но «сейчас неясно, продолжается ли его серьезное рассмотрение», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Wall Street Journal пишет, что согласие на подобный шаг снизит добычу нефти на 2 млн барреля при нынешних 13 млн в сутки и будет неоднозначно воспринято нефтяными компаниями США.

Высказывается предположение, что снижение добычи нефти на территории, которая находится под управлением федерального правительства, или решение американского регулятора о снижении добычи в Техасе может стать частью сделки с Россией и Саудовской Аравией.

Напомним, президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Трамп рассказал, что в своих беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему нефти не обсуждал уступки со стороны США.