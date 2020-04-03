В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Еще четыре пациента с диагнозом двусторонняя пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве. Одному из пациентов было 34 года, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В оперативном штабе уточнили, что «все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний – пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз».

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны. В то же время количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, свыше 50 тыс. скончались.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин призвал учитывать самый сложный сценарий развития пандемии в России.

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