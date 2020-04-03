Мишустин призвал учитывать самый сложный сценарий пандемии

Пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», – передает ТАСС слова Мишустинана совместном заседании в режиме видеоконференции президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин подчеркнул, что больницы в регионах должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме принимая решения по поддержке здравоохранения.

По его словам, правительство делает все, чтобы затормозить развитие коронавируса.

«Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме мы принимаем проактивные решения по поддержке здравоохранения», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он добавил, что экономическая жизнь России не должна останавливаться

«Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работать. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна», – сказал Мишустин. Он добавил, что «если будут необходимы более жесткие ограничения в отношении системообразующих компаний, школ, вузов, – их нужно согласовывать с правительством России».

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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