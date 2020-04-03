Единороссы Карачаево-Черкесии на фоне COVID-19 предоставят свой служебный транспорт волонтерам

Депутаты фракции «Единая Россия» в Народном собрании Карачаево-Черкесской республики предоставят свой служебный транспорт волонтерскому центру «Единой России» по оказанию помощи жителям в период пандемии коронавируса, заявил секретарь отделения партии, председатель парламента КЧР Александр Иванов.

По его словам, это позволит активистам значительно быстрее отрабатывать заявки, поступающие от пожилых и маломобильных граждан.

«Волонтерам важно оперативно реагировать на просьбы жителей, находящихся в группе риска. Понимая это, мы с коллегами приняли решение помочь ребятам, которые в эти дни не оставляют без внимания тех, кто в нем нуждается. Уверены, что количество обращений будет расти каждый день, поскольку все больше людей узнают о работе волонтеров», – сказал Иванов, чьи слова приводятся на сайте «Единой России».

Также депутаты парламента республики оказывают помощь в приобретении средств защиты для жителей республики – индивидуальных масок и антисептиков.

Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса открыты во всех регионах страны. В их работу уже включились более 84 тыс. активистов. За две недели они обзвонили более 712 тыс. граждан из «группы риска»: пенсионеров, пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны. Адресная помощь оказана уже более чем семи тысячам человек. Волонтерские центры начали работать с 19 марта, первый из них – в Калуге – открыл секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Напомним, режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.