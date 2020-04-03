ГА ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» против коронавируса

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» в борьбе против коронавируса, сообщила пресс-служба председателя ГА.

В документе государства ООН призвали усилить «международное сотрудничество» для «победы» над коронавирусом. В частности, предлагается обмениваться «информацией, научными знаниями и передовым опытом», передает ТАСС.

Резолюция призывает следовать «принципам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения» и подчеркивает центральную роль ООН в урегулировании ситуации.

ГА ООН призвала генсека организации Антониу Гутерриша мобилизовать скоординированные усилия государств.

В документе не рассматриваются вопросы санкций и военных конфликтов.

Генассамблея ООН перенесла сессию комиссии ООН по разоружению на 2021 год из-за ситуации с пандемией, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на фоне пандемии коронавируса ООН не смогла продемонстрировать свою эффективность.

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