Москва оценила доклад США о вытеснении России с рынка ядерных технологий

Доклад минэнерго США, в котором говорится о намерении Вашингтона вытеснить Россию с рынков ядерных технологий, начали изучать в Москве, сообщили в МИДе.

В докладе говорится о планах Вашингтона вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере.

«Причем есть основания предполагать, что будут использоваться не только субсидирование соответствующих отраслей США, но также и неэкономические методы», – сказали во внешнеполитическом ведомстве РИА «Новости».

При этом «речь может идти об «адаптации» при активном участии Вашингтона национальных законодательств государств с тем, чтобы обеспечить привилегированное положение американских поставщиков».



«Мы уже сталкивались с такими действиями США на Украине и в ряде стран Восточной Европы. Там политическими методами навязывалось уступающее российскому как по техническим характеристикам, так и по экономическим показателям американское ядерное топливо», – отметили в МИД России.



«В случае с Украиной имеет место превращение ядерной энергетики страны в экспериментальную площадку для отработки неопробованных американских ядерных технологий», – добавили в ведомстве. При этом отметив, что «за эксперименты США платят сами «подопытные».

«Теперь подобную практику, видимо, предполагается распространить на весь мир», – уточнили в МИДе.



«За последнее десятилетие Вашингтон весьма мало внимания уделял развитию своей собственной атомной энергетики, в связи с чем наметилось отставание от лидеров по большинству направлений – от добычи урана до строительства атомных реакторов и обращения с отработавшим ядерным топливом», – объяснили в МИД подобную тактику США.



«Подобные действия США вызывают вопрос, чего стоят пропагандируемые Вашингтоном принципы свободной торговли и следует ли в принципе придерживаться каких-либо правил в отношениях с государством, которое само никаких правил не соблюдает и меняет их так, как ему выгодно в данный момент», – подытожили в ведомстве.

Ранее Москва осудила попытки США стереть грань между разными видами ядерного оружия.