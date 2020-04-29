У бизнесмена Константина Малофеева подтвердили коронавирус

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что у него оказался положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом симптоматика заболевания была нехарактерной для COVID-19, отметил Малофеев.

В комментарии телеканалу «Царьград» он сообщил, что чувствует себя «неплохо для больного COVID-19». Малофеев уточнил, что заболел неделю назад.

«У меня нехарактерная симптоматика. Все это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина – верхний плечевой пояс, это связано с легкими», – рассказал он.

Посчитав, что выздоравливает, Малофеев все-таки решил сдать тест на коронавирус.

«Таким образом я выяснил позавчера, что у меня позитивный тест на COVID. После чего уже началось все остальное, анализы на кровь, КТ, и в ходе чего оказалось, что это он самый», – добавил Малофеев.

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в стране зарегистрировано 99 тыс. 399 случаев коронавируса в 85 регионах.

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