В Китае спрогнозировали сохранение избытка нефти в мире до конца года

В связи с глобальным спадом экономики избыток нефти на мировом рынке сохранится до конца 2020 года, а цена на сырье будет низкой, следует из прогноза китайской нефтегазовой компании PetroChina.

«В последующие три квартала 2020 года в связи с такими факторами, как спад мировой экономики, ожидается, что международный рынок нефти все еще будет переполнен, а международные цены на нефть, как ожидается, будут колебаться на низком уровне», – считают в компании, передает ТАСС.

В связи с беспрецедентной и тяжелой ситуацией на рынке PetroChina планирует сосредоточиться на развитии своих ключевых проектов, в то время как затраты по второстепенным разработкам будут снижены. При этом в I квартале 2020 года китайская компания нарастила добычу нефти на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 232,7 млн баррелей.

PetroChina основана в 1999 году. Компания входит в состав китайской государственной нефтегазовой корпорации CNPC.

Ранее международное ценовое агентство Argus сообщило, что низкие цены на нефть российской марки Urals в апреле приведут к тому, что доходность от ее экспорта для добывающих компаний будет отрицательной и составит минус 3 доллара за баррель.

В Минэкономразвития сообщали, что из-за ограничений разных стран в связи с коронавирусом в марте снизился внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта.