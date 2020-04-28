Российским нефтяникам спрогнозировали отрицательный доход от экспорта Urals

Низкие цены на нефть российской марки Urals в апреле приведут к тому, что доходность от ее экспорта для добывающих компаний будет отрицательной и составит минус 3 доллара за баррель. Такие подсчеты опубликовало международное ценовое агентство Argus.

«В апреле 2020 года выручка от экспорта нефти в России будет отрицательной – минус 3 доллара за баррель за вычетом транспортных расходов и налогов», – передает РИА «Новости» выводы аналитиков. Уточняется, что в этих расчетах не учтены льготы.

В Argus указали, что в 2019 году – при цене Urals в Северо-Западной Европе на уровне 63 долларов за баррель – российские добывающие компании получали 16 долларов за баррель после вычета транспортных расходов (фрахт, перевалка и внутренний трубопроводный транспорт) и федеральных налогов.

По факту экономика экспорта Urals в прошлом году выглядела так: цена барреля составляла 63 доллара, из них 6 долларов уходило на транспортировку, 13 долларов – на экспортную пошлину, получался нетбэк (для поставок из Западной Сибири) в 44 доллара за баррель, а с учетом НДПИ в 28 долларов доход добывающей компании от экспорта одного барреля составлял 16 долларов.

В апреле 2020 года, рассуждают аналитики, экономика экспорта будет выглядеть следующим образом: средняя стоимость одного барреля Urals составит около 16 долларов за баррель, вычитая затраты на транспортировку в 6 долларов и экспортную пошлину в 7 долларов за баррель, получится нетбэк в размере всего 2 доллара, а с учетом НДПИ в 5 долларов доход компании от экспорта одного барреля составит минус 3 доллара за баррель.

В Argus считают, что за вычетом OPEX, то есть операционных расходов, доход будет еще ниже – в диапазоне от минус 6 долларов до минус 8 долларов за баррель.

Отмечается, что негативно на доходах компаний от экспорта в апреле сказалась также повышенная пошлина, которая была рассчитана на основе более высоких цен на Urals в феврале-марте. Этот же фактор отразился на ставке НДПИ. При этом транспортные расходы, несмотря на ослабление рубля, выросли, так как снижение внутренней рублевой транспортировки нивелировал подорожавший фрахт.

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При этом экономист Антон Вотинов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что резервы Фонда национального благосостояния в совокупности с низким уровнем государственного долга гарантируют бюджетной системе России устойчивость. Запас прочности российской экономики сейчас высок как никогда ранее, говорил эксперт.

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