Россия нарастила темпы производства средств защиты и ИВЛ

Россия смогла увеличить темпы производства средств индивидуальной защиты для медиков и аппаратов ИВЛ кратно за считанные недели, это результат круглосуточной работы профильных министерств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос о том, с чем связаны случаи нехватки средств индивидуальной защиты для медиков. Он ответил, что «за месяц нарастить производство в достаточном количестве индивидуальных средств защиты не может ни одна страна, даже Китай», и в данный момент «все страны, во-первых, полностью используют свой собственный производственный потенциал и используют возможности для импорта», передает РИА «Новости».

«Интенсивно, круглосуточно работают наши соответствующие министерства с тем чтобы и нарастить производство. Вы знаете, что здесь достигнут значительный успех, его нельзя игнорировать. И темпы производства средств защиты, и темпы производства вентиляторов кратно были увеличены буквально в считанные недели. Но все равно этого недостаточно, поэтому идет активный импорт и активное производство. Здесь все страны сталкиваются с абсолютно идентичной проблемой», – добавил он.

По словам Пескова, есть регионы и лечебные учреждения, где нехватка средств ощущается наиболее остро, однако именно на них концентрирует свое внимание и усилия правительство.

«Купили, начали покупать и начали производить, просто это невозможно компенсировать за две недели», – добавил он, отвечая на вопрос, почему не купили больше средств.

Песков также заявил, что в каждом регионе России ведется работа в авральном режиме, «который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией».

Он напомнил, что накануне президент России Владимир Путин заявил о сохранении дополнительных полномочий за главами регионов.

«И собственно как раз до указанного срока, то есть до 12 числа все главы регионов и федеральный центр, коих президент призвал оставаться на рабочих местах, они будут разрабатывать план поэтапного выхода с учетом текущей динамики. Здесь нужно все время оговариваться, с учетом текущей динамики», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли расширенные полномочия регионов урезаны после того, как уйдет угроза коронавируса, Песков сказал: «Ну, в этой части они просто не будут нужны дальше, когда уйдет уже угроза пандемии. Они же расширены как раз с учетом тех угроз пандемии, которые стоят перед каждым конкретным регионом, и также исходя из того, что эпидемиологическая обстановка в разных регионах может быть иногда диаметрально противоположной».

Представитель Кремля отметил, что есть регионы, которые в меньшей степени сталкиваются с угрозой, а есть регионы, которые больше подвержены эпидемиологической опасности.

«Сейчас мы видим, что, к сожалению динамика такова, что более интенсивный рост инфицированных, количества инфицированных наблюдается именно в регионах России, а не в Москве», – сказал он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что производство аппаратов ИВЛ в России планируется нарастить до 1,5 тыс. единиц в месяц.