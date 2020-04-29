В России появился сайт по борьбе с фейками о коронавирусе

Взгляд
29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
Разделы

Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

Польша в очередной раз пытается навредить ГазпромуФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Вслед за Украиной Варшава планирует арестовывать активы Газпрома в Европе. В первую очередь она нацелилась остановить «Северный поток – 2». Цена вопроса почти 1,5 млрд долларов, которые Газпром оказался должен Варшаве по решению Стокгольмского арбитража. Но дело не только в деньгах — на волоске висит и транзит российского газа через Польшу.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз

Захар Прилепин, писатель
Социалисты верили, что Дедушка принесет им социализм. Верующие – что все узрят Бога и Его силу. Врачи и учителя – что про них вспомнят и не будут больше платить им гроши. Подробности...

Дешевая нефть наносит вред природе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть станет экономически невыгодно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Дипломатия Украины опять опозорилась

    Ближайшие последствия пандемии

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

          Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ провела массовое изъятие нелегального оружия в России
              В России зарегистрирован 5841 новый случай коронавирусаТаджикистан запретил русифицировать имена, отчества и фамилииМИД Чехии поймали на лжи о российском дипломатеОператор «Северного потока – 2» назвал сроки завершения проекта
              Искусственный интеллект Сбербанка предсказал пик коронавирусаЧисло жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войнеВласти Эстонии заявили о своем отношении к «Бессмертному полку»Новак не признал «нефтяную войну» с Саудовской Аравией
              Зампред Европарламента признал неэффективность санкций против РоссииПостпред России анекдотом ответил на «нелепые» претензии СШАТактаров посоветовал Соловьеву, как вести себя в конфликте с УткинымПолиция Нью-Йорка разогнала похороны раввина во время пандемии

              Главная тема


              Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

              «Мы миролюбивая страна»


              Кононенко возмутился словами Арбатовой, сравнившей детей в военной форме с проститутками

              «сотни подкормышей»


              Захарова дала ответ «фейкоделам»

              данные Роскачества


              Половина россиян во время самоизоляции отказалась от алкоголя

              Видео

              психологический рубеж


              Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

              плато заболеваемости


              Коронавирус «скачет» по России

              нападки в интернете


              Владимира Соловьева атаковали вне эфира

              атомная энергетика


              США объявили новую энергетическую войну России

              династия Кимов


              Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

              Храмы и символы


              Ирина Алкснис: Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

              Диван или фитнес


              Дмитрий Грунюшкин: Бодипозитив ведет к деградации общества

              Переложить ответственность


              Никита Коваленко: Инициаторы развала СССР поздно опомнились

              на ваш взгляд


              Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?

              В России появился сайт по борьбе с фейками о коронавирусе

              29 апреля 2020, 11:55

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты, журналист Александр Малькевич запустил сайт CoronaFake, посвященный борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе.

              Малькевич сообщил, что «на портале coronafake.ru будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией», передает РИА «Новости».

              «Нагнетания стали нашей обыденностью. Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить», – добавил он.

              На сайте, по словам члена ОП, также будут регулярно публиковаться новые данные о зараженных и вылечившихся и подтвержденная информация о мерах эффективной профилактики.

              «Фейковые сообщения тщательно выискивает и опровергает команда профессионалов своего дела – журналистов и блогеров, которые выступают за правдивость и прозрачность публикуемых данных о развитии ситуации с пандемией», – сказал Малькевич.

              Отметим, что в начале апреля ОП и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети и правильно потреблять новости. Аудитории посоветовали не доверять призывам «к максимальному репосту», уточнять авторство сообщения и отслеживать опровержения.

              Ранее Генпрокуратура обнаружила сайты с фейками о лекарствах и пропусках.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............