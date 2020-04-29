Зампред Европарламента признал неэффективность санкций против России

Санкции Европейского союза против России продемонстрировали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран, но вряд ли они будут скоро отменены, заявил зампредседателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии «Движения пяти звезд» Фабио Массимо Касталдо.

«Санкции, понимаемые как сдерживающий фактор, в большинстве случаев показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб различным отраслям экономики, оказав негативное воздействие на целые группы незащищенных людей, которые не имеют никакого отношения к кризису. Так что это (пересмотр санкций) не произойдет с сегодня на завтра, но думаю, что этот статус-кво не является ни устойчивым, ни выгодным как для Евросоюза, так и для России», – заявил европейский политик.

Касталдо напомнил, что санкции США и ЕС в отношении Москвы стали следствием воссоединения Крыма с Россией и напряженности в Донецкой и Луганской областях. Говоря о ситуации на востоке Украины, он подчеркнул, что, несмотря на некоторые шаги вперед, как, например, одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Москвой и Киевом, существенных перемен там до сих пор не произошло, передает РИА «Новости».

В то же время Касталдо выразил глубокую благодарность России и другим странам, которые оказывают помощь Италии во время пандемии COVID-19. «Я хотел бы выразить глубокую благодарность Российской Федерации и всем другим государствам, которые решили оказать нам помощь, каждое в соответствии со своими возможностями», – заявил политик.

В этой связи Касталдо назвал «неуместной» полемику, возникшую в итальянских СМИ по поводу того, насколько полезна российская помощь. «Проявление альтруизма, жест помощи всегда нужно ценить, и еще в большей степени в момент серьезных трудностей, особенно перед лицом того факта, что не все наши партнеры, в том числе в ЕС, продемонстрировали, по крайней мере вначале, ту же готовность и тот же порыв. Это горькие размышления, которые не могут не печалить всех тех, кто, как я, глубоко верит в европейскую интеграцию, основанную на солидарности», – отметил он.

Политик также добавил, что пандемия COVID-19 продемонстрировала слабость и практически полную неготовность мирового сообщества к таким вызовам. «Чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19, показала слабость международного сообщества, его почти полную неготовность перед лицом недооцененной, а порой даже высмеянной биологической угрозы. Это предопределило опоздание в реакции со стороны многих правительств и, как следствие, огромную растерянность и неспособность к координации, которые ускорили деструктивное воздействие вируса», – отметил Касталдо.

По его словам, подход к этому острому кризису, по крайней мере на его начальной стадии, продемонстрировал полное отсутствие дальновидности при планировании и принятии решений со стороны политиков. Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса продемонстрировала скорее солидарность между народами, нежели между государствами.

Ранее итальянские регионы вновь попросили российских военных помочь в борьбе с коронавирусом. В то же время западные СМИ оценили безвозмездную российскую помощь Италии.