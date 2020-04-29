В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе соцсети Instagram наблюдается утром в среду в ряде стран, в том числе в России, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На сайте сервиса указывается, что чаще всего с неполадками сталкиваются жители США, Великобритании и Малайзии. В России о сбоях активно сообщают жители Воронежа.

В основном пользователи отмечают проблемы с загрузкой новостной ленты (39%), у 36% возникают трудности с размещением постов, а 23% жалуются на невозможность опубликовать историю.

Ранее глобальный сбой произошел в работе соцсети Twitter.

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