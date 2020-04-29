Сбербанк предсказал пик распространения коронавируса в мае

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказывает сроки пика распространения коронавируса в России, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Было разработано несколько сценариев. Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек», – передает РИА «Новости» слова Ведяхина.

Он отметил, что над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Она была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом в 2009-2019 годах.

Ведяхин добавил, что модель в своих прогнозах учитывает такие факторы, как распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших – от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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