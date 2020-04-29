Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

Польша в очередной раз пытается навредить ГазпромуФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Вслед за Украиной Варшава планирует арестовывать активы Газпрома в Европе. В первую очередь она нацелилась остановить «Северный поток – 2». Цена вопроса почти 1,5 млрд долларов, которые Газпром оказался должен Варшаве по решению Стокгольмского арбитража. Но дело не только в деньгах — на волоске висит и транзит российского газа через Польшу.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Дешевая нефть наносит вред природе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть станет экономически невыгодно. Подробности...

Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...

Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

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          • Надо ужесточить меры

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              Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

              29 апреля 2020, 10:30

              Текст: Наталья Макарова

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              «На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», — заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал о готовности региона к приему вирус-положительных пациентов.

              «Для борьбы с коронавирусной инфекцией в крае был принят комплекс ограничительных мер. Мы постарались максимально оградить регион от проникновения и распространения вируса. Для этого ввели пропускную систему, а все въезжающие в регион в обязательном порядке отправляются на двухнедельную самоизоляцию», – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

              «И хотя по-прежнему наблюдается рост числа зараженных – вчера их было 888, нам удалось избежать резкого скачка заболеваемости. Мы смогли подготовить нашу систему здравоохранения к приему больных и облегчить задачу нашим медикам, которые находятся на передовой в борьбе с инфекцией», – отметил он.

              «В краевых инфекционных госпиталях уже завершено развертывание 2839 дополнительных коек. Все госпитали в крае обеспечены кислородом, УЗИ, компьютерными томографами и рентген-аппаратами, лекарствами. В госпиталях имеется 502 аппарата ИВЛ. Достаточно и медперсонала – в больницах работают 2308 сотрудников. На лечении в клиниках находится более 700 человек» – рассказал Кондратьев. 

              Сейчас медицинское звено справляется с нагрузкой, добавил губернатор Краснодарского края. «Но, несмотря на это, мы продолжаем наращивать ресурсы. Оперативно, в течение суток, сможем развернуть еще 500 коек. Продолжаем укомплектовывать госпитали аппаратами ИВЛ: 25 поступят в мае, по линии Минпромторга получим еще 270 аппаратов. Из действующих больниц края сможем привлечь 250 аппаратов ИВЛ, которые в данный момент не задействованы в лечении пациентов», – резюмировал Кондратьев.

              Схожие меры принимаются и в Челябинской области. Как заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, по состоянию на вторник в регионе было 432 подтвержденных случаях заболевания.

              «49 человек выздоровели и выписаны из больниц. 376 человек получает необходимое лечение. Из них 7 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, – сообщили в пресс-службе. – В 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах развернуто 2435 коек, оснащенных всем необходимым. По средствам индивидуальной защиты у нас есть запас от одного до трех месяцев».

              Напомним, во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. При этом Путин подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить.

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