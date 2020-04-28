Коронавирусом оказались заражены 960 российских военнослужащих

По состоянию на 28 апреля коронавирус выявлен у 960 российских военнослужащих, из них только двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами», – говорится в бюллетене на сайте Минобороны.

Лечение в госпиталях проходят 327 человек, в гражданских больницах – восемь человек. В тяжелом состоянии – двое, один на ИВЛ, в состоянии средней тяжести – 11 человек. У остальных нет симптомов заболевания.

В высших военных учебных заведениях коронавирусом заражены 1 тыс. 41 человек, в довузовских военных образовательных учреждениях – 277 человек. Среди гражданского персонала ВС заражены 259 человек.

Ранее Минобороны сообщило, что у девяти курсантов Военного университета выявлен коронавирус. При этом ведомство опровергло слухи, что учащихся якобы «не лечат».

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