Попова назвала условие возвращения жесткого режима ограничений

Любое несоблюдение режима ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, приведет к возврату к жестким мерам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

«Я бы хотела еще раз вернуться к тому, что эти правила <...>, они крайне важны, они должны неукоснительно исполняться, неукоснительно, любое отклонение приведет <...> к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам», – подчеркнула она, сообщает ТАСС.

Попова отметила, что подъем заболеваемости коронавирусом в Центральном федеральном округе (ЦФО) по сравнению с Москвой смещен. «В субъектах Центрального федерального округа подъем заболеваемости по отношению к Москве смещен на две недели, и начало роста отмечается преимущественно с 5 по 14 апреля», – добавила глава ведомства.

Попова поддержала продление режима самоизоляции и нерабочих дней по 11 мая включительно. «Это третий инкубационный период в весь период нерабочих дней, которые должны прервать цепочку передачи вируса от людей», – объяснила она.

По словам главы ведомства, Россия занимает почти пятидесятое место по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей с показателем 63,7.

«В стране на сегодняшний день зарегистрированы 93 тыс. 558 случаев в 85 субъектах. За последние сутки – 6 тыс. 411 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тыс. [человек] населения, а эпидемиологические показатели считаются на 100 тыс. населения, сегодня он составляет 63,7, и это почти пятидесятое место в общем рейтинге стран, если не считать по абсолютным цифрам, что совершенно правильно», – сказала Попова.

За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза. «Это за месяц тех мер, которые были реализованы в соответствии с вашим (президента России – прим. ВЗГЛЯД) указом, с 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день. Безусловно, цена каждого такого процента очень велика, потому что общая база заболевших растет с каждым днем», – отметила Попова.

Президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. Путин также поручил правительству подготовить выход из режима ограничений с 12 мая.