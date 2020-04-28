Путин поручил правительству подготовить выход из режима ограничений с 12 мая

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу.

Глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений, которые планируется отменять с 12 мая, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что выход из ограничений будет зависеть от ситуации в конкретных регионах.

«Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза», – заявил Путин.

Он обратил внимание, что эти рекомендации субъекты страны должны получить заранее, чтобы у них была неделя на подготовку этих действий после 11-ого числа.

«При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов», – подчеркнул президент.

В ходе совещания Путин также отметил, что в России удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения.