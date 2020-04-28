Путин заявил о запасе прочности российского здравоохранения

В России удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения, заявил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.

Он добавил, что должна работать эффективно вся система здравоохранения, если где-то есть сбои, страдают люди, все звенья должны быть отлажены. Президент поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по каждому региону, передает РИА «Новости».

Путин добавил, что в стране в девять раз увеличено производство тест-систем, и если в начале года выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, то в апреле – уже больше 800. В мае, по его словам, будет уже 2,5 тыс. аппаратов.

По его словам, производство масок увеличилось с 800 тыс. в сутки до 8,5 млн.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник выступит с обращением к россиянам в рамках совещания с регионами по коронавирусу.