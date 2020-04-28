Оператор «Северного потока – 2» отреагировал на угрозы Польши

В Nord Stream 2 AG не знают о судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть активы компании, сообщил пресс-секретарь оператора газопровода «Северный поток – 2» Йенс Мюллер.

«Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Польше заявили, что допускают арест активов газопровода «Северный поток – 2», если польская компания PGNiG не получит от Газпрома причитающиеся по решению Стокгольмского арбитража средства.

На прошлой неделе PGNiG заявила, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам газа по Ямальскому контракту, а также не выполняет решение суда в Стокгольме.

В марте PGNiG сообщил о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом по цене на газ.

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