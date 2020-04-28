Польша захотела арестовать активы «Северного потока – 2»

Варшава не исключает ареста активов газопровода «Северный поток – 2», если польская компания PGNiG не получит от Газпрома средства, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража, заявил замминистра госактивов Польши Януш Ковальский.

По его мнению, Польше следует поступить «точно так же, как это сделала украинская сторона, то есть Нафтогаз» после решения Стокгольмского арбитража о присуждении 3 млрд долларов. Ковальский уверен, что у Варшавы есть «юридические инструменты» для взыскания с Газпрома необходимых средств.

«Во-первых, если Россия все-таки не будет исполнять закон, следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток – 2». Это также может привести к задержке реализации проекта «Северный поток – 2». Во-вторых, абсолютно необходимо исключить любые уступки в отношении Газпрома по поводу взыскания тех 6 миллиардов злотых, которые нам причитаются», – сказал он изданию Wprost.

На прошлой неделе Польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по Ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В PGNiG также заявили, что получили неверные данные по оплате счетов и обратились в Газпром с просьбой скорректировать их, но не получили ответа. В связи с этим концерн начал оплачивать счета не по выставляемым Газпромом счетам, а по счетам, установленным Стокгольмским арбитражем.

В марте PGNiG сообщил о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде, который рассматривал спор компании с Газпромом о цене на газ. Утверждается, что российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов.

В ноябре 2019 года PGNiG передал Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года. В первом полугодии 2019 года Варшава сократила закупки российского газа на 28%. После истечения срока действия контракта с Газпромом Польша собирается резко нарастить покупки СПГ из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с поставками газа в Польшу, которая через два года сможет полностью отказаться от закупок у Газпрома.