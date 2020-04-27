Захарова сказала, как изменится мир после пандемии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что после пандемии коронавируса многие пересмотрят свои ценности.

В эфире «России-1» она обратила внимание на прогнозы о будущем после пандемии, передает ТАСС.

«Но есть и вопросы намного более приземленные, но при этом действительно требующие своего решения. Думаю, что в первую очередь переоценка ценностей», – сказала она.

Она выразила мнение, что многим придется изменить взгляд на мир, пересмотрев соотношение себя, своих желаний и потребностей с реалиями.

«Это реалистичное восприятие действительности. Это вопрос, насколько глубоко эгоизм проник в нас всех и насколько мы готовы жертвовать своим комфортом и удобством ради людей знакомых и незнакомых», – добавила Захарова.

Ранее биолог, участник конференции Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова также заявила, что стратегия выживания человека, как вида, приводит к разрушению среды его обитания, поэтому нужна смена этой стратегии.

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