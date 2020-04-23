Человечеству посоветовали сменить стратегию выживания

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 07:18  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

США способны в массовом порядке выставлять морские мины с самолетовФото: STAFF SGT. RUSS POLLANEN/U.S. Air Force
ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
Обсуждение: 348 комментариев

В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Человечеству посоветовали сменить стратегию выживания

                 23 апреля 2020, 07:11
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

              «По мнению вирусологов, если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия. Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться. После этой пандемии мы должны понять, как мы будем сохранять свою среду обитания», – передает РИА «Новости» слова Воронцовойа.

              Она отметила, что человек оказывает огромное влияние на все земные экосистемы.

              «Начинают исчезать леса водорослей-ламинарий, которые являются биотопом, средой обитания и размножения, яслями для многих морских видов беспозвоночных и рыб. Скорее всего, это произошло, потому что море потеплело, и это будет продолжаться. Активно развивается глубоководный промысел. Рыбу ловят тралением, при этом уничтожается вся глубоководная живность», – пояснила она.

              Воронцова отметила, что на дне океана давно обнаружены множество месторождений редкоземельных металлов.

              «Весь мир считает, что это надо достать. Там залежи кобальта, марганца и прочего, что используется в мобильных телефонах и электронных устройствах. Сейчас организована международная организация по глубоководной добыче при ООН, с этого года должны были выдавать лицензии на освоение участков в океане», – сказала ученый.

              Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут «сгрызать» дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.

              «Однако, дно на такой глубине очень мягкое, а это значит, что при такой добыче в океане будет висеть взвесь, которая будет затемнять толщу океана, и это точно будет влиять на живые организмы и на температуру океана», – отметила Воронцова.

              Она напомнила, что из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы. Аграрные технологии сосредоточены на монокультурах, используют большого количества минеральных удобрений и пестицидов.

              «Для примера возьмем пальмовые плантации. Под них вырубают тропические леса. В результате на этих территориях разводятся в огромном количестве грызуны, питающиеся орехами пальм. Появились грызуны – стало больше змей. В итоге пальмовая плантация кишит ядовитыми змеями и туда работники заходить бояться. Все это вместо тропического леса. Монокультура – это нестабильная система», – сказала Воронцова.

              По ее мнению, человечеству надо сменить паразитарную стратегию по отношению к природе, к нормальному симбиозу, но для этого нам надо выбрать другую стратегию для человека как вида.

              Напомним, ранее были названы самые безопасные в случае апокалипсиса страны.


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