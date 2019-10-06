Названы самые безопасные в случае апокалипсиса страны

Ученые Университета Отаго составили список из 20 стран, где можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией, пишет портал Science Alert.

Профессор Ник Уилсон заявил, что открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, которая станет опасна для всего человечества, передает РИА «Новости».

Он считает, что при апокалиптической вспышке шансы на выживание могут быть нулевыми, однако он может спастись, если в момент катастрофы окажется в нужном место. В качестве примера он привел остров, естественным образом изолированный от инфекции.

Самыми безопасными странами, по мнению исследователей, в такой ситуации станут Австралия, Новая Зеландия и Исландия.