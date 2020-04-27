Кононенко назвал травлю Тодоренко «подлостью чистой воды»

Больно видеть, как западная зараза вроде всеобщей травли в соцсетях распространяется и на Россию, пример чему – кампания против телеведущей Регины Тодоренко, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Тодоренко раскритиковали за слова о том, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Критики обвинилии ее в том, что она оправдывает домашнее насилие. После этого известные бренды приостановили сотрудничество с ведущей. Сама Тодоренко успела извиниться, но ситуацию это не изменило.

«На самом деле самое худшее, что дали миру социальные сети, – это возможность коллективно и абсолютно безнаказанно бросаться совершенно на любых людей, вне зависимости от их досягаемости в обычной жизни. Это придумали не у нас. Так придумали в Америке в такого рода кампаниях общественного порицания как Me Too и прочих. Больно видеть, как вся эта зараза приходит в нашу страну», – говорит Кононенко.

Он отметил, что помимо обычных пользователей Регину Тодоренко осудили и те, кого принято считать людьми, отстаивающими право на свою точку зрения. Он также подчеркнул, что изначально у человека есть право задаваться любыми вопросами.

«Люди, которые ранее отстаивали право человека на то, чтобы задавать вопросы, осудили Тодоренко за то, что она тоже задала вопрос. Она же ничего не утверждала. А про тех, кто лишили ее какого-то звания и разорвали с ней рекламные контракты – это подлость чистой воды. Мне очень не хочется, чтобы у нас такой метод решения проблем, кстати говоря, несуществующих, как-то укоренялся. Но пока я вижу обратное», – утверждает Кононенко.

Блогер добавляет, что данная ситуация касается не только звезд. В России таким же способом «расправляются» с чиновниками, спортсменами и другими публичными личностями.

Ранее телеведущая Ксения Собчак объяснила нападки пользователей Сети на Регину Тодоренко даже после принесенных извинений тем, что «нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость».

Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью в СМИ, где она высказалась о проблеме домашнего насилия.

«Наверное, критический момент наступает, чтобы на камеру сказать: «Мой муж меня бьет». А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» – такими словами Тодоренко прокомментировала развод актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

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