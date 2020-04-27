Собчак высказалась о травле Тодоренко за слова о домашнем насилии

Телеведущая Ксения Собчак выразила мнение, что нападки на ведущую передачи «Орел и решка» Регину Тодоренко после ее слов о домашнем насилии все еще продолжаются, потому что «нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость».

«С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда «все на одного». И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля», – написала Собчак в Instagram.

Она подчеркнула, что «Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова», но нападки на нее все еще продолжаются. «Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость», – отметила Собчак.

«Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные, феминистские, ЛГБТшные и прочие ценности ценны до тех пор, пока мы просвещаем, возмущаемся, отстаиваем их, но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет, то грош цена этим ценностям», – уверена телеведущая.

По ее словам, «проблема не в том, что какая-то блогерша ляпнула сдуру не то, а в том, что феминизм – это по-прежнему для многих негативное слово, … в том, что многие вообще не понимают что это такое, думая, что это женщины, «которые не бреют подмышки». Собчак подчеркнула, что надо работать над решением этой проблемы, «создавая позитивную повестку, а не над тем, чтобы уничтожить Регину Тодоренко».

Скандал вокруг Тодоренко разгорелся после того, как в интервью изданию People Talk она заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку, и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Позже Тодоренко извинилась за «свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии, но не избежала последствий.

Так, журнал Glamour лишил ведущую «Орла и решки» титула «Женщина года», а компания PepsiCo отказалась от сотрудничества с ней.