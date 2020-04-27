Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 20 копеек – до 74,35 рубля, курс евро снизился на 9 копеек, составив 80,58 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,04% – до 23,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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