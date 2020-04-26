Британия захотела отправлять на карантин всех въезжающих в страну

Британские власти намерены помещать всех въезжающих в страну в режим самоизоляции на 14 дней, пишут СМИ.

Новые правила могут вступить в силу в мае, их планируется распространять как на возвращающихся домой граждан страны, так и на иностранцев, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Исключения могут сделать для водителей грузовиков, доставляющих необходимые грузы. Въезжающим необходимо будет заполнить специальные формы, в которых нужно сообщить о состоянии здоровья и указать адрес, где они будут располагаться в самоизоляции. Для нарушителей предусматриваются крупные штрафы.

Минздрав Британии сообщал, что на 25 апреля в стране число умерших от коронавируса превысило 20 тыс. человек, число зараженных приблизилось к 150 тысячам.

Ранее сообщалось, что британские ученые из Оксфордского университета приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса.