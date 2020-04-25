Умерла главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова, сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на «Русском радио», – написал Пригожин в своем Instagram.

Он также выразил соболезнования родным и близким главреда.

В пресс-службе «Русской медиагруппы» пояснили, что Ларионова в течение долгого времени боролась с онкологическим заболеванием, передает ТАСС.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Юлии. Юля была очень светлым, добрым и жизнерадостным человеком. Несмотря на долгую болезнь, она всегда сохраняла веру в лучшее, делилась ею со всеми нами и до последних дней добросовестно выполняла свою работу», – сказал председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин.

Юлия Ларионова родилась 31 августа 1975 года в Ташкенте. Она окончила Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского по специальности «Музыковедение». Карьеру начала в 1996 году в Екатеринбурге редактором программного отдела «Радио СИ».

В 2007 году Ларионова начала работать на «Русском Радио» на должности музыкального редактора.