В Челябинской области арестовали курировавшего грабежи вора в законе

Взгляд
25 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Самая красивая бабушка Европы спасает стариков от одиночества

Дарья Сауткина и Юлия Ефимова помогают сотням жителей Рязани старшего возрастаФото: Юрий Васильев
В Рязани, как и во многих городах России, уже около месяца активно действуют волонтерские организации, собравшиеся под эгидой движения #МыВместе. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, как работают добровольцы с теми, кто многие недели вынужден соблюдать режим самоизоляции – «гражданами старшего поколения», от 60 лет и выше. А также – почему в волонтеры пошла Екатерина Егина, которую называют самой красивой бабушкой Европы. Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...

Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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    Россия громко отметит победу над Японией

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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              В Челябинской области арестовали курировавшего грабежи вора в законе

              25 апреля 2020, 15:23

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Задержан вор в законе, находившийся в международном розыске за курирование разбойных нападений и грабежей, совершаемых этническими ОПГ, сообщили в пресс-центре МВД России.

              «Сотрудниками уголовного розыска установлен так называемый вор в законе, ранее неоднократно судимый на территории РФ и находящийся в международном розыске по требованию МВД республики Молдавия. По версии следствия, он курировал действия этнических молдавских преступных группировок, занимающихся разбойными нападениями, кражами, сбытом наркотических средств и иными преступлениями», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

              Его задержали после освобождения из исправительного учреждения в Челябинской области, задержанный арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По этой статье подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.

              В марте сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье семерых участников преступной группировки и пресекли работу трех лабораторий по подделке документов для мигрантов, их доход за год превысил 10 млн рублей.


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