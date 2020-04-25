В Челябинской области арестовали курировавшего грабежи вора в законе

Задержан вор в законе, находившийся в международном розыске за курирование разбойных нападений и грабежей, совершаемых этническими ОПГ, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска установлен так называемый вор в законе, ранее неоднократно судимый на территории РФ и находящийся в международном розыске по требованию МВД республики Молдавия. По версии следствия, он курировал действия этнических молдавских преступных группировок, занимающихся разбойными нападениями, кражами, сбытом наркотических средств и иными преступлениями», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Его задержали после освобождения из исправительного учреждения в Челябинской области, задержанный арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По этой статье подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.

В марте сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье семерых участников преступной группировки и пресекли работу трех лабораторий по подделке документов для мигрантов, их доход за год превысил 10 млн рублей.