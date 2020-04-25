Названа средняя зарплата в Москве

Средняя зарплата в Москве на начало 2020 года составляла 88,9 тыс. рублей, следует из данных Мосгорстата.

По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем показатель за аналогичный период минувшего года.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, рост произошел за счет индексации зарплат бюджетников, передает RT.

Кроме того, важную роль сыграли крупные компании, повысившие зарплаты топ-менеджеров.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», – объяснил эксперт.

Ранее россиянам дали совет на случай урезания зарплаты в период коронавируса.