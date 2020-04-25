Названа средняя зарплата в Москве

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25 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Владимира Соловьева атаковали вне эфира

Нападки на Владимира Соловьева лишь доказывают его высокую популярностьФото: Соловьёв LIVE/YouTube
Телеведущий Владимир Соловьев стал объектом нападок в интернете. Это произошло после того, как он отчитал бывшего спортивного комментатора Василия Уткина: тот в своем блоге раскритиковал режим самоизоляции. Против Соловьева ополчились оппозиционные ресурсы, в ход пошла даже старая петиция об отстранении ведущего от эфира. Впрочем, сам Соловьев заверяет, что знает, кто поднял эту волну против него. Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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    Россия громко отметит победу над Японией

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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Названа средняя зарплата в Москве

              25 апреля 2020, 11:01

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Средняя зарплата в Москве на начало 2020 года составляла 88,9 тыс. рублей, следует из данных Мосгорстата.

              По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем показатель за аналогичный период минувшего года.

              По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, рост произошел за счет индексации зарплат бюджетников, передает RT.

              Кроме того, важную роль сыграли крупные компании, повысившие зарплаты топ-менеджеров.

              «Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», – объяснил эксперт.

              Ранее россиянам дали совет на случай урезания зарплаты в период коронавируса.


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