Трамп заявил об «избытке» аппаратов ИВЛ в США

В Соединенных Штатах «огромные запасы» аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), образовался даже «избыток» аппаратов ИВЛ, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я сегодня говорил с лидерами множества стран, они спрашивают, можем ли мы прислать им аппараты ИВЛ, и я согласен это сделать. У нас огромные запасы, а теперь даже избыток аппаратов ИВЛ», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Мы помогаем Мексике, Гондурасу, Индонезии, мы отправляем их во Францию, в Испанию, в Италию. И мы, возможно, будем отправлять их в Германию, если им они потребуются», – отметил американский лидер.

Ранее Трамп предложил Ирану «тысячи аппаратов ИВЛ» в обмен на новую сделку.

Отметим, по мнению The New York Times, пандемия коронавируса пошатнула веру в «американскую исключительность». Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц сравнил США со страной третьего мира за подход к кризису с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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