СМИ: Мир перестает верить в американскую исключительность

Пандемия коронавируса пошатнула фундаментальное понятие об американской исключительности – той особой роли, которую США играли многие десятилетия, пишет издание The New York Times.

На сегодняшний день у более 840 тыс. американцев диагностировали COVID-19. Количество погибших приближается к 50 тыс. Издание отмечает, что по этим параметрам Штаты обогнали все другие страны.

«Весь мир наблюдает за переполненными больницами и длинными очередями безработных в Америке. Люди по другую сторону Атлантического океана смотрят «на богатейшую и самую могущественную страну на земном шаре в недоумении», цитирует статью RT.

«Когда люди видят кадры из Нью-Йорка, они говорят: «Как такое может происходить? Как такое возможно? Мы все поражены. Только посмотрите на эти очереди безработных. 22 миллиона», – приводит The New York Times слова президента берлинской Школы управления Hertie Хенрика Эндерляйна.

«Я чувствую грусть и отчаяние», – заявляет профессор европейской истории Оксфордского университета и убежденный сторонник атлантизма Тимоти Гартон-Эш.

«У Америки не просто все плохо, а исключительно плохо», – отмечает французский политолог Доминик Муаси, считающий, что пандемия выявила сильные и слабые стороны практически каждого общества.

В США в связи с пандемией проявились два крупных недостатка, которые усугубили друг друга, считают европейцы. Во-первых, «беспорядочное руководство» Трампа, обесценивающего мнение многих экспертов и часто отказывающегося подчиняться советам своих научных советников. Во-вторых, отсутствие надежной системы общественного здравоохранения и социальной защиты.

«Америка подготовилась к неправильной войне. Она подготовилась к новому 11 сентября, но вместо этого появился вирус. Возникает вопрос: не стали ли США неправильной державой с неверно расставленными приоритетами?» – размышляет Муаси.

«С тех пор, как Трамп занял Белый дом и сделал лозунг «Америка превыше всего» ключевым принципом своей администрации, европейцам приходилось привыкать к готовности президента ставить на кон многолетние альянсы и разрывать международные договоренности. Вначале он назвал НАТО «устаревшим», а затем вышел из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном. Но это, пожалуй, первый глобальный кризис за более чем сто лет, когда никто даже не надеется на лидерство Соединенных Штатов», пишет The New York Times.

Об этом также свидетельствует недавнее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который отметил, что Китай «принял очень авторитарные меры, в то время как США долго преуменьшали угрозу вируса». «Это две крайности, ни одна из которых не может служить моделью для Европы», – сказал он.

Как утверждает издание, США сейчас оберегает своих собственных граждан хуже, чем многие автократии и демократии. «Отсутствует не только глобальное лидерство. Отсутствует национальное и федеральное лидерство в Соединенных Штатах. В какой-то степени речь идет о провале лидерства США в самих США», – поделился своим мнением представитель Гарвардского центра международного развития Рикардо Хаусманн.

«Экономики всех стран ждут ужасные испытания. Неизвестно, кто в итоге станет сильнее», – считает Гартон Эш.

По мнению некоторых экспертов, текущий кризис может стать катализатором истории и ускорить упадок влияния США и Европы. «Когда-нибудь в 2021-ом мы выйдем этого кризиса, и затем окажемся в 2030-ом. В мире будет больше Азии и меньше Запада», – считает Муасси.

В то же время Гартон-Эш считает, что США должны как можно скорее извлечь урок из падения империй прошлого. «В мировой истории часто после определенного периода держава переживает упадок. Накапливаются проблемы, но благодаря тому, что она такой сильный игрок, то может долгое время их переносить. Пока что-то не происходит и не лишает ее такой возможности», – отмечает он.

Ранее нобелевский лауреат сравнил США со страной третьего мира за подход к кризису с коронавирусом.

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