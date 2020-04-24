СМИ: Мир перестает верить в американскую исключительность

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24 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминологи серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Чехи испугались русской мести за маршала Конева

У чешских чиновников нет ни малейшего права отрицать решающую роль Конева в освобождении ПрагиФото: Petr David Josek/AP/ТАСС
Пражские чиновники, ответственные за снос памятника Ивану Коневу, боятся стать жертвами российских спецслужб и взяты под охрану. Другими словами, у Европы начинается очередной приступ шпиономании, и месячник карантина плавно перетекает в месячник «отражения российской угрозы». Раньше подобное удивляло и возмущало. Теперь хочется порадоваться, и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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    Россия громко отметит победу над Японией

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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              СМИ: Мир перестает верить в американскую исключительность

                 24 апреля 2020, 19:17
              Фото: Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

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              Пандемия коронавируса пошатнула фундаментальное понятие об американской исключительности – той особой роли, которую США играли многие десятилетия, пишет издание The New York Times.

              На сегодняшний день у более  840 тыс. американцев диагностировали COVID-19. Количество погибших приближается к 50 тыс. Издание отмечает, что по этим параметрам Штаты обогнали все другие страны.

              «Весь мир наблюдает за переполненными больницами и длинными очередями безработных в Америке. Люди по другую сторону Атлантического океана смотрят «на богатейшую и самую могущественную страну на земном шаре в недоумении», цитирует статью RT.

              «Когда люди видят кадры из Нью-Йорка, они говорят: «Как такое может происходить? Как такое возможно? Мы все поражены. Только посмотрите на эти очереди безработных. 22 миллиона», – приводит The New York Times слова президента берлинской Школы управления Hertie Хенрика Эндерляйна.

              «Я чувствую грусть и отчаяние», – заявляет профессор европейской истории Оксфордского университета и убежденный сторонник атлантизма Тимоти Гартон-Эш.

              «У Америки не просто все плохо, а исключительно плохо», – отмечает французский политолог Доминик Муаси, считающий, что пандемия выявила сильные и слабые стороны практически каждого общества.

              В США в связи с пандемией проявились два крупных недостатка, которые усугубили друг друга, считают европейцы. Во-первых, «беспорядочное руководство» Трампа, обесценивающего мнение многих экспертов и часто отказывающегося подчиняться советам своих научных советников. Во-вторых, отсутствие надежной системы общественного здравоохранения и социальной защиты.

              «Америка подготовилась к неправильной войне. Она подготовилась к новому 11 сентября, но вместо этого появился вирус. Возникает вопрос: не стали ли США неправильной державой с неверно расставленными приоритетами?» – размышляет Муаси.

              «С тех пор, как Трамп занял Белый дом и сделал лозунг «Америка превыше всего» ключевым принципом своей администрации, европейцам приходилось привыкать к готовности президента ставить на кон многолетние альянсы и разрывать международные договоренности. Вначале он назвал НАТО «устаревшим», а затем вышел из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки  с Ираном. Но это, пожалуй, первый глобальный кризис за более чем сто лет, когда никто даже не надеется на лидерство Соединенных Штатов», пишет The New York Times.

              Об этом также свидетельствует недавнее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который отметил, что Китай «принял очень авторитарные меры, в то время как США долго преуменьшали угрозу вируса». «Это две крайности, ни одна из которых не может служить моделью для Европы», – сказал он.

              Как утверждает издание, США сейчас оберегает своих собственных граждан хуже, чем многие автократии и демократии. «Отсутствует не только глобальное лидерство. Отсутствует национальное и федеральное лидерство в Соединенных Штатах. В какой-то степени речь идет о провале лидерства США в самих США», – поделился своим мнением представитель Гарвардского центра международного развития Рикардо Хаусманн.

              «Экономики всех стран ждут ужасные испытания. Неизвестно, кто в итоге станет сильнее», – считает Гартон Эш.

              По мнению некоторых экспертов, текущий кризис может стать катализатором истории  и ускорить упадок влияния США и Европы. «Когда-нибудь в 2021-ом мы выйдем этого кризиса, и затем окажемся в 2030-ом. В мире будет больше Азии и меньше Запада», – считает Муасси.

              В то же время Гартон-Эш считает, что США должны как можно скорее извлечь урок из падения империй прошлого. «В мировой истории часто после определенного периода держава переживает упадок. Накапливаются проблемы, но благодаря тому, что она такой сильный игрок, то может долгое время их переносить. Пока что-то не происходит и не лишает ее такой возможности», – отмечает он.

              Ранее нобелевский лауреат сравнил США со страной третьего мира за подход к кризису с коронавирусом.

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