Кремль опроверг официальное объявление амнистии к 75-летию Победы

Официальных инициатив по объявлению амнистии к 75-летию Победы до сих пор не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии, но насколько мне известно, каких-либо официальных инициатив до сих пор на этот счет не было», – передает ТАСС слова Пескова.

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