В США прояснили прогноз о «сокрушительной» второй волне коронавируса

Вторая волна коронавируса в США на фоне сезонной волны гриппа, вероятно, будет более сложной, но не хуже первой волны, заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

«Я считаю, что мы должны внести ясность… Когда вчера я заявлял, что есть возможность, что осень-зима будут более сложными, когда у нас будут одновременно циркулировать два респираторных заболевания – грипп и COVID-19, я не говорил, что это будет хуже. Я сказал, что это будет более сложно», – приводит его слова РИА «Новости».

Так он прокомментировал заголовок в американской прессе, написавшей, что вторая волна будет «сокрушительной». Эти публикации комментировал и президент США Дональд Трамп, обвинивший СМИ в неверном цитировании доктора.

В среду на пресс-конференции Трамп заявил, что возможная вторая волна коронавируса не будет такой масштабной, как первая. «Это не будет тем, через что мы сейчас проходим», – заверил он, отметив, что нынешний сценарий не повторится даже в том случае, если волна коронавируса наложится на сезонную волну гриппа, что, по расчетам специалистов, может произойти в феврале следующего года.

«Если они придут вместе, то в этом не будет ничего хорошего, но это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца», – сказал президент США.

По последним данным, число жертв коронавируса в США составляет 46 тыс. 079 человек. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 839 тыс., выздоровевших – 77 тыс. человек.