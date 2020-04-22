Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.01 индекс Мосбиржи терял 0,4% и достигал отметки в 2478,03 пункта, индекс РТС снижался на 0,5%, до 1007,08 пункта, передает ТАСС.

К 10.06 индекс Мосбиржи снижается на 0,08%, до 2485,97 пункта, а РТС – 0,05%, до отметки в 1011,60 пункта.