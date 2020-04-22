Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 0,28%, до отметки в 77,295 руб.

Курс евро поднялся на 0,19%, до 83,875 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск, передает ТАСС.

К 10.04 мск курс доллара находился на отметке в 77,5 руб. (+0,54%), а курс евро на уровне 84,14 руб. (+0,5%).

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